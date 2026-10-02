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CG Weather: छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू, अगले 48 घंटे में कई जिलों से होगी वापसी

Aaj Ka Mausam 02 October 2026: छत्तीसगढ़ से दक्षिण-पश्चिम मानसून अब वापस लौट रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों से मा...और पढ़ें

By Jitendra DahiyaEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 08:05:11 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 08:05:11 AM (IST)
CG Weather: छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू, अगले 48 घंटे में कई जिलों से होगी वापसी
Aaj Ka Mausam: मानसून वापसी की लाइन गुजरात MP तक पहुंची

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ से लौट रहा है मानसून
  2. अगले 48 घंटे में विदाई के आसार
  3. रायपुर में 34 डिग्री तक जाएगा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून (CG Monsoon Update)अब वापसी की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग (IMD Rain Alert) के मुताबिक अगले 48 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए कंडीशन अनुकूल होने वाली है। गुरुवार को लगभग पूरे प्रदेश में मौसम सूखा रहा और कहीं पर भी बारिश (Aaj Ka Mausam) रिकॉर्ड नहीं हुई।

रायपुर में दिन और रात दोनों का तापमान बढ़ा

रायपुर में गुरुवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर 24.9 डिग्री रहा, यह भी नॉर्मल से 0.9 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। दिन का तापमान 34 डिग्री और रात का तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है।


प्रदेश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 34.5 डिग्री राजनांदगांव में रिकॉर्ड हुआ, जबकि सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर 18.2 डिग्री पेंड्रारोड में दर्ज किया गया। अगले दो दिन तक प्रदेश में मौसम सूखा रहने का अनुमान है।

मानसून वापसी की लाइन कहां तक पहुंची

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की लाइन अब 32.5 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच गई है। यह लाइन अभी गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, डीसा और नलिया जैसे शहरों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में गुजरात, मध्य प्रदेश और आसपास के कई इलाकों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से भी मानसून की वापसी के लिए हालात फेवरेबल हो सकते हैं।

प्रदेश में कहां कितना रहा टेम्परेचर

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में टेम्परेचर में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को राजनांदगांव 34.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। दूसरी तरफ पेंड्रारोड 18.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। अंबिकापुर में मैक्सिमम 31 और मिनिमम 19.4 डिग्री, बिलासपुर में 32.8 और 23.6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। जगदलपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 32.6 डिग्री रहा।

राजधानी में कैसा रहेगा मौसम

रायपुर में गुरुवार को दिन काफी गर्म रहा। दिन का पारा 33.4 डिग्री रहा जो नॉर्मल से एक डिग्री ज्यादा है। रात का पारा भी 24.9 डिग्री रहा, जो नॉर्मल से 0.9 डिग्री ऊपर है। शुक्रवार को भी राजधानी में मौसम साफ रहने वाला है और गर्मी बनी रहेगी।