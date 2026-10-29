भिलाई समेत 4 नगर निगमों के चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज, वार्ड कमेटियां तय करेंगी प्रत्याशियों के नाम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में चार नगर निगमों भिलाई, रिसली, भिलाई-चरोदा और बीरगांव में दिसंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की तारीखों का एलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी मुद्दे तय करने तक की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। चारों निगमों में वार्ड कमेटियों के सुझाव के आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे।

वार्ड कमेटियों के सुझाव पर नाम होंगे तय निकाय चुनाव के लिए नियुक्त एक सह पर्यवेक्षक ने बताया कि चारों नगर निगमों में वार्ड कमेटियों का गठन किया जा रहा है। ये कमेटियां वार्ड की राजनीतिक परिस्थितियों, स्थानीय समीकरणों और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर प्रत्याशियों के नाम सुझाएंगी। यदि किसी वार्ड में दो या इससे अधिक दावेदारों के नाम सामने आते हैं और कमेटी किसी एक नाम पर सहमति नहीं बना पाती है, तो पर्यवेक्षक निर्णय लेने में भूमिका निभाएंगे। हालांकि, प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगाएगी।