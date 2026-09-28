बिलासपुर में पुरानी रंजिश पर खूनी वारदात, 22 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या; घसीटकर बाईपास पर फेंका शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के फदहाखार चांदमारी इलाके में रविवार रात पुरानी रंजिश को लेकर 22 वर्षीय युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपितों ने घायल युवक को कुछ दूर तक घसीटा और उसका शव फदहाखार-महमंद बाईपास के पास फेंक दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपित को हिरासत में ले लिया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। फदहाखार गेट के पास किया था हमला पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान ओम लहरे पिता कन्हैया दिवाकर (22) के रूप में हुई है। रविवार रात करीब नौ बजे फदहाखार गेट के पास कुछ युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपित उसे कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए और बाद में शव को फदहाखार-महमंद बाईपास के पास छोड़कर फरार हो गए। देर रात राहगीरों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य घटना की सूचना मिलने पर सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पुरानी आपसी रंजिश की बात सामने आई है। हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह और वारदात से पहले आरोपितों तथा मृतक के बीच क्या हुआ था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हत्या की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। खून के निशान, चाकू और अन्य अहम सुरागों को टीम ने कब्जे में लिया है। पुलिस अब हिरासत में लिए गए मुख्य आरोपित से पूछताछ कर रही है। उसके बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है।