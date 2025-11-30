CG News: बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज, पांच किमी के दायरे में होंगे केंद्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। माशिमं ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और आवश्यक संसाधनों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि परीक्षा केंद्र अधिकतम पांच किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाएं, ताकि परीक्षार्थियों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुबह के समय होने वाली परीक्षा में पहुंचने में कोई परेशानी न हो। इस स्थिति में परीक्षा कक्ष केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे मंडल ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल दो या तीन मंजिला है, तो कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कक्ष केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे। इन नियमों का पालन कराने को कहा गया है।