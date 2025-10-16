मेरी खबरें
    सर्दी में रेल यात्रियों को झटका, दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 66 दिन रहेगी रद्द; कोहरे का दिया हवाला

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 11:47:30 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 11:48:02 AM (IST)
    दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 66 दिन रहेगी रद्द।

    HighLights

    1. दिसंबर से फरवरी तक 66 दिन नहीं चलेगी ट्रेन।
    2. रेलवे ने रद्द की दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन।
    3. कोहरे का असर, इन तारीखों पर नहीं चलेगी ट्रेन।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। उत्तर भारत में ठंड के मौसम में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने दुर्ग-छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को तीन महीनों में कुल 66 दिन रद्द करने का फैसला लिया है।

    यह ट्रेन 1 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक अलग-अलग तिथियों में दोनों दिशाओं से नहीं चलेगी। इससे प्रयागराज, बनारस और छपरा जाने वाले यात्रियों की यात्राएं प्रभावित होंगी, क्योंकि यह ट्रेन उन मार्गों की प्रमुख कनेक्टिविटी मानी जाती है।

    उत्तर पूर्व रेलवे ने 15159 (छपरा-दुर्ग) और 15160 (दुर्ग-छपरा) सारनाथ एक्सप्रेस की सेवाएं कोहरे के पूर्वानुमान के आधार पर स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्धारित तिथियों के अलावा अन्य दिनों में यह ट्रेन सामान्य समय-सारणी के अनुसार चलती रहेगी।


    इन तारीखों पर नहीं चलेगी ट्रेन

    छपरा से दुर्ग आने वाली सारनाथ एक्सप्रेस (15159)

    - दिसंबर: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31

    - जनवरी: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31

    - फरवरी: 2, 4, 7, 9, 11, 14

    दुर्ग से छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस (15160)

    - दिसंबर: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30

    - जनवरी: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29

    - फरवरी: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15

    रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा की योजना बनाते समय इन तिथियों की जांच अवश्य करें। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक ट्रेनों की बुकिंग समय पर करा लें, ताकि यात्रा में बाधा न आए।

