रायपुर में साड़ी बेचने के बहाने कर रहे थे नशे की तस्करी, 70 किलो गांजे के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डीडी नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 70 किलो गांजा के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं, जो महाराष्ट्र और ओडिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी एक माह पहले साड़ी बेचने के बहाने रायपुर पहुंचे थे। यहां किराए के मकान में ठहरकर ये लोग साड़ी बिक्री की आड़ में गांजा की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कार में घूम-घूम कर गांजे की डिलीवरी की जा रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा और तलाशी में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया।