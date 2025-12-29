CG News: फाइल में कैद लेमरू हाथी रिजर्व... बजट में 20 करोड़ रुपये, खर्च कौड़ीभर नहीं

संदीप तिवारी, नईदुनिया प्रतिनिधि। जंगलों में हाथी और इंसानों के बीच छिड़ा खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वन विभाग के आला अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। कोरबा से सरगुजा की सीमा तक लगे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण "लेमरू हाथी रिजर्व" परियोजना प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। आलम यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ की राशि बजट में रखी थी, लेकिन विभाग एक कार्ययोजना तक तैयार नहीं कर सका।

नतीजा, धरातल पर फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई और हाथी-मानव द्वंद्व का ग्राफ आसमान छू रहा है। हाथी-मानव द्वंद्व की आग सबसे ज्यादा सरगुजा और बिलासपुर वनवृत्त में धधक रही है। कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ और सरगुजा के तमाम वनमंडल आज हाथियों के स्थायी ठिकाने बन चुके हैं। इन इलाकों में सूरज ढलते ही दहशत का पहरा शुरू हो जाता है। आए दिन किसी न किसी घर का चिराग बुझ रहा तो कहीं मेहनत से उगाई फसलें चौपट हो रही।

कागजों पर योजना, जमीन पर "मौत" प्रदेश में पिछले पांच वर्षों (2019-2024) के आंकड़े रूह कंपाने वाले हैं। इस दौरान 303 ग्रामीण हाथियों के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करंट और अवैध शिकार के चलते 90 हाथियों की भी मौत हुई है। औसतन हर साल 60 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा रहे हैं, फिर भी लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर विभाग की फाइलें सचिवालय की धूल फांक रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की मंशा के अनुरूप इस राशि से रिजर्व क्षेत्र में हाथियों के लिए चारागाह विकास, फलदार पौधों का रोपण और जल स्रोतों का निर्माण होना था, ताकि हाथी गांवों का रुख न करें। साथ ही, क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) का गठन होना था, लेकिन अफसरों की उदासीनता ने इन सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया। बजट होने के बावजूद कार्ययोजना न बन पाना विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करता है।