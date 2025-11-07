क्या था मेरा कसूर! रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में मचा हड़कंप, डस्टबिन में प्लास्टिक बैग में मिला नवजात का शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश के सबसे बड़े मेकाहारा अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास पॉलीथिन में शुक्रवार सुबह एक नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह-सुबह लोगों ने जब पॉलीथिन के अंदर बच्चे का शव देखा तो तत्काल अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी।

अस्पताल के डॉक्टरों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच की और तुरंत मौदहापारा पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को मरचुरी भेज दिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को जन्म के तुरंत बाद पॉलीथिन में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।