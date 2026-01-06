मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 11:09:51 AM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 11:09:51 AM (IST)
    CG News: संगीता सिन्हा या छन्नी साहू कौन बनेगी नई महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष? जल्द होगी नियुक्ति
    प्रदेश महिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एआईसीसी ने पांच प्रमुख महिला नेताओं का साक्षात्कार लिया
    2. संगीता सिन्हा और छन्नी साहू दौड़ में सबसे आगे
    3. संगीता को भूपेश बघेल, छन्नी को सिंहदेव समर्थन

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश महिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) की ओर से सोमवार को पांच प्रमुख नेत्रियां को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इसमें विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक छन्नी साहू, लक्ष्मी ध्रुव, ममता चंद्राकर और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा शामिल थीं।

    पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा ने साक्षात्कार लिया है। सूत्रों का कहना है कि संगीता सिन्हा और छन्नी साहू दौड़ में आगे हैं। संगीता सिन्हा बालोद क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। छन्नी साहू, लक्ष्मी ध्रुव और ममता चंद्राकर पूर्व विधायक हैं।


    छन्नी साहू के नाम का प्रस्ताव करीब सालभर पहले प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया था, लेकिन यह प्रस्ताव एआइसीसी में लंबित है।

    भूपेश और टीएस सिंहदेव खेमा आमने-सामने

    संगीता सिन्हा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेमे का माना जाता है, जबकि छन्नी साहू को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव खेमे का समर्थन हासिल होने की बात कही जा रही है।⁠ दोनों में से किसी एक खेमे से नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन लगभग तय माना जा रहा है।

