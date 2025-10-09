छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की सख्ती, वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने पर 11 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को भेजा नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में सक्रिय लेकिन निष्क्रिय पड़ी 11 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर शिकंजा कसते हुए नोटिस जारी किया है। इन दलों ने न तो किसी चुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं और न ही अपनी वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

मुख्य बातें 11 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस।

निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई।

निष्क्रिय दलों की पहचान कर आयोग पारदर्शिता नीति को मजबूत कर रहा।

कई दल सिर्फ पंजीयन के बाद निष्क्रिय पड़े हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। सूत्रों के अनुसार, कुछ दल कर छूट जैसे लाभ ले रहे हैं लेकिन चुनावी गतिविधियों से दूर हैं। ऐसे दलों को अयोग्य घोषित करने की तैयारी की जा रही है। यह कदम राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ और सक्रिय बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।