छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की सख्ती, वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने पर 11 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को भेजा नोटिस
CG News: निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में सक्रिय लेकिन निष्क्रिय पड़ी 11 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर शिकंजा कसते हुए नोटिस जारी किया है।
Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 09:17:00 AM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 09:18:10 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की सख्ती।
HighLights
- छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की सख्ती।
- ये नोटिस पाने वाली पार्टियों में शामिल।
- पहले ही बाहर हो चुकी पार्टियों के नाम।
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में सक्रिय लेकिन निष्क्रिय पड़ी 11 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर शिकंजा कसते हुए नोटिस जारी किया है। इन दलों ने न तो किसी चुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं और न ही अपनी वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
मुख्य बातें
- 11 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस।
- निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई।
- निष्क्रिय दलों की पहचान कर आयोग पारदर्शिता नीति को मजबूत कर रहा।
- कई दल सिर्फ पंजीयन के बाद निष्क्रिय पड़े हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।
सूत्रों के अनुसार, कुछ दल कर छूट जैसे लाभ ले रहे हैं लेकिन चुनावी गतिविधियों से दूर हैं। ऐसे दलों को अयोग्य घोषित करने की तैयारी की जा रही है। यह कदम राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ और सक्रिय बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।
नोटिस पाने वाली पार्टियों में शामिल
- धूम सेना (पुरानी बस्ती, रायपुर)
- छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी
- हमर राज पार्टी
- आजादी का अंतिम आंदोलन
- भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी
- समाजवादी स्वाभिमान मंच (पहले ही सूची से बाहर)
पहले ही बाहर हो चुकी पार्टियां
छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, पृथक बस्तर राज्य पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव एकता पार्टी, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी, शक्ति सेना (भारत देश), स्वाभिमान पार्टी, छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी आदि।
अधिकारी का बयान
डॉ. गौरव सिंह (जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर) के अनुसार, यह पहल निष्क्रिय दलों की सफाई के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम है।