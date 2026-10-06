छत्तीसगढ़ की नदियों में घुल रहा जहर, 30 हजार से ज्यादा प्रदूषण के मामले, रायपुर लिस्ट में टॉप पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नदियों को साफ रखने की व्यवस्था की हकीकत आंकड़े खोल रहे हैं। प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने के 30 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद गंदे नालों और औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में जाना थमा नहीं है।

जलशक्ति मंत्रालय को भेजी गई जुलाई 2026 की रिपोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है। इसमें रायपुर 17,371 प्रकरणों के साथ सबसे ऊपर है। रायगढ़ में 6,520, बिलासपुर में 3,729 और कोरबा में 1,204 मामले दर्ज हैं। यह साफ है कि प्रदूषण किसी एक नदी या शहर की समस्या नहीं रह गया है। शहरों की नालियां, सीवरेज और गंदा पानी लेकर जलस्रोतों तक पहुंच रही हैं।

रायपुर में सबसे ज्यादा दबाव रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर में 17,371 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो उपलब्ध निकायवार आंकड़ों में सबसे ज्यादा हैं। शहर में बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहरी क्षेत्र के साथ नालों से निकलने वाले अपशिष्ट का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। रायगढ़ में 6,520 और बिलासपुर में 3,729 प्रकरण दर्ज होना समस्या के बड़े स्वरूप को दिखाता है। औद्योगिक शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी स्थिति खराब है। छोटे निकाय भी चपेट कोरबा में 1,204, धमतरी में 594 और कांकेर में 514 मामले सामने आए हैं। नवापारा, राजिम और सिमगा जैसे छोटे निकाय भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। नदी प्रदूषण का दायरा केवल बड़े औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट बताती है कि मुख्य प्रदूषण स्रोत सीवरेज, नालियों का गंदा पानी, घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक कचरा है।