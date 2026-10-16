CG Police Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 12 पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग (CG Police Promotion List) ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 12 अधिकारियों को पदोन्नत करने का आदेश जारी किया है। इन अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त सेवा से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ उप सेनानी अथवा समतुल्य रैंक के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है। यह आदेश मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से अटल नगर दिनांक 15-10-2026 को जारी हुआ है।

डीपीसी की बैठक के बाद लिया गया निर्णय आदेश क्रमांक ESTB-102(2)/567/2026-HOME SECTION के अनुसार वर्ष 2026 की स्थिति में पदस्थापना के संबंध में विभागीय पदोन्नति/ छानबीन समिति की बैठक 17.09.2026 को संपन्न हुई थी। उक्त बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2005 के नियम 14 एवं 23 की अनुसूची-पांच में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन ने यह नियुक्तियां की हैं। अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक/ सहायक सेनानी या समतुल्य रैंक के पद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ उप सेनानी या समतुल्य रैंक के पद पर नियुक्त किया गया है।