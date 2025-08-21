मेरी खबरें
    CG Police Promotion: DGP ने 27 Sub-Inspector के प्रमोशन का दिया आदेश, देखिए लिस्ट

    छत्तीसगढ़ पुलिस महा निदेशक ने राज्य के 27 उप निरीक्षकों की पदोन्नति का आदेश जारी किया है। इन उप निरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर प्रमोट किया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए जारी किया गया है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 12:44:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 02:49:52 PM (IST)
    27 उपनिरीक्षकों का प्रमोशन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पुलिस विभाग में प्रमोशन किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से 27 उप निरीक्षकों का निरीक्षक पद पर प्रमोशन किया गया है।

    छत्तीसगढ़ पुलिस महा निदेशक अरुण देव गौतम ने इस पदोन्नति का आदेश जारी किया है। जिसमें 27 उप निरीक्षकों के नाम की सूची है, उन्हें पदोन्नत कर निरीक्षक बना दिया गया है। पुलिस महकमे की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

    पदोन्नत उप निरीक्षकों के नाम इस प्रकार

    1. नागेश तिवारी – कोरबा

    2. सुशील कुमार त्रिपाठी – मोहला-मानपुर-चौकी

    3. राकेश वर्मा – जीआरपी रायपुर (ड्यूटी ऑफिसर)

    4. मयंक मिश्रा – बेमेतरा

    5. मानकुंवर – बिलासपुर

    6. मनोहर लाल सिन्हा – जांजगीर-चांपा

    7. शिशिर कान्त सिंह – बलरामपुर-रामानुजगंज

    8. शिशिर पाण्डेय – गरियाबंद

    9. देवेश कुमार साहू – विशिष्ट पुलिस महानिरीक्षक रायपुर

    10. संतोष सिंह – महासमुंद

    11. विमल कुमार लावनिया – कबीरधाम

    12. मोहम्मद फिरोज – सुकमा

    13. ढालूदास मानिकपुरी रदास मन्निकपुरी – रायपुर

    14. भूषण चन्द्राकर – राजनांदगांव

    15. तामेश कुमार साहू – विशिष्ट पुलिस महानिरीक्षक रायपुर

    16. राकेश कुमार सूर्यवंशी – जांजगीर-चांपा

    17. देवेंद्र कुमार देवांगन – विशिष्ट पुलिस महानिरीक्षक रायपुर

    18. नवीन सिंह राजपूत – दुर्ग

    19. पारस पटेल – जांजगीर-चांपा

    20. रमेश कुमार साहू – एसएसपी रायपुर

    21. ताराचंद – एसएसपी रायपुर

    22. सरिता तिवारी – पुलिस कार्यालय, बिलासपुर

    23. विनोद कुमार कश्यप – महासमुंद

    24. कोमल भूषण पटेल – कांकेर

    25. भावेश– बिलासपुर

    26. भुवनेश्वरी साहू

    27. कमल किशोर पटेल, (विभागीय जांच)

