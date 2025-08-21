CG Police Promotion: DGP ने 27 Sub-Inspector के प्रमोशन का दिया आदेश, देखिए लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पुलिस विभाग में प्रमोशन किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से 27 उप निरीक्षकों का निरीक्षक पद पर प्रमोशन किया गया है।

छत्तीसगढ़ पुलिस महा निदेशक अरुण देव गौतम ने इस पदोन्नति का आदेश जारी किया है। जिसमें 27 उप निरीक्षकों के नाम की सूची है, उन्हें पदोन्नत कर निरीक्षक बना दिया गया है। पुलिस महकमे की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।