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ठगी के बाद उम्मीद छोड़ चुके थे पीड़ित, रायपुर पुलिस ने खाते में वापस कराई पूरी रकम

रायपुर में ऑनलाइन साइबर ठगी के बाद रकम वापसी की उम्मीद छोड़ चुके दो पीड़ितों को नॉर्थ जोन पुलिस ने राहत दी है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 01:30:42 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 01:30:42 PM (IST)
ठगी के बाद उम्मीद छोड़ चुके थे पीड़ित, रायपुर पुलिस ने खाते में वापस कराई पूरी रकम
रायपुर में साइबर ठगी के दो पीड़ितों को मिली राहत

HighLights

  1. रायपुर में साइबर ठगी के पैसे वापस
  2. MRM मॉड्यूल से हुई रकम की रिकवरी
  3. दो पीड़ितों को मिले 15,737 रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। ऑनलाइन साइबर ठगी के बाद रकम वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके दो पीड़ितों को नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई से बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) के माध्यम से साइबर फ्रॉड के दो मामलों में कुल 15,737 रुपये पीड़ितों को वापस कराए हैं। दोनों मामले गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के हैं।

पुलिस के अनुसार समय पर साइबर फ्रॉड की जानकारी मिलने के बाद बैंकिंग लेन-देन को ट्रेस कर रकम रोकने और वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद यह सफलता मिली।

27 हजार की ठगी में 10,737 रुपये की वापसी

पुलिस के मुताबिक सूर्या नगर गोगांव निवासी वर्षा कुमारी नेताम के साथ 27 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई थी। ठगी की शिकायत मिलने के बाद गुढ़ियारी पुलिस ने MRM पोर्टल के माध्यम से संबंधित बैंकिंग लेन-देन की जानकारी के आधार पर कार्रवाई शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पीड़िता को 10,737 रुपये वापस करा दिए गए।


पांच हजार का पूरा पैसा लौटा

इसी तरह गुढ़ियारी निवासी नागेश्वर कुमार के साथ पांच हजार रुपये का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंकिंग चैनल से लेन-देन को ट्रैक किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद उनकी पूरी पांच हजार रुपये की राशि वापस करा दी गई। इस तरह दोनों मामलों में कुल 15,737 रुपये पीड़ितों को लौटाए गए हैं।

क्या है MRM मॉड्यूल?

मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) साइबर फ्रॉड के मामलों में ठगी गई रकम की वापसी की प्रक्रिया में पुलिस, बैंक और संबंधित वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय का माध्यम है। साइबर ठगी की सूचना मिलने के बाद संबंधित बैंकिंग लेन-देन की जानकारी के आधार पर रकम को रोकने और पीड़ित तक वापस पहुंचाने की कार्रवाई की जाती है। हालांकि राशि की वापसी बैंकिंग लेन-देन की स्थिति और कार्रवाई के समय पर निर्भर करती है।

पुलिस की अपील- ठगी होते ही 1930 पर करें कॉल

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर फ्रॉड होने पर घबराने या समय गंवाने के बजाय तत्काल 1930 पर कॉल करें। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं और अपने बैंक को भी तुरंत सूचना दें। पुलिस के अनुसार ठगी की सूचना जितनी जल्दी मिलेगी, संबंधित लेन-देन को रोकने और रकम वापस कराने की संभावना उतनी ही बेहतर रहेगी।