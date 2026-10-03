ठगी के बाद उम्मीद छोड़ चुके थे पीड़ित, रायपुर पुलिस ने खाते में वापस कराई पूरी रकम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। ऑनलाइन साइबर ठगी के बाद रकम वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके दो पीड़ितों को नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई से बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) के माध्यम से साइबर फ्रॉड के दो मामलों में कुल 15,737 रुपये पीड़ितों को वापस कराए हैं। दोनों मामले गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के हैं।

पुलिस के अनुसार समय पर साइबर फ्रॉड की जानकारी मिलने के बाद बैंकिंग लेन-देन को ट्रेस कर रकम रोकने और वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद यह सफलता मिली। 27 हजार की ठगी में 10,737 रुपये की वापसी पुलिस के मुताबिक सूर्या नगर गोगांव निवासी वर्षा कुमारी नेताम के साथ 27 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई थी। ठगी की शिकायत मिलने के बाद गुढ़ियारी पुलिस ने MRM पोर्टल के माध्यम से संबंधित बैंकिंग लेन-देन की जानकारी के आधार पर कार्रवाई शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पीड़िता को 10,737 रुपये वापस करा दिए गए।

पांच हजार का पूरा पैसा लौटा इसी तरह गुढ़ियारी निवासी नागेश्वर कुमार के साथ पांच हजार रुपये का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंकिंग चैनल से लेन-देन को ट्रैक किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद उनकी पूरी पांच हजार रुपये की राशि वापस करा दी गई। इस तरह दोनों मामलों में कुल 15,737 रुपये पीड़ितों को लौटाए गए हैं। क्या है MRM मॉड्यूल? मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) साइबर फ्रॉड के मामलों में ठगी गई रकम की वापसी की प्रक्रिया में पुलिस, बैंक और संबंधित वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय का माध्यम है। साइबर ठगी की सूचना मिलने के बाद संबंधित बैंकिंग लेन-देन की जानकारी के आधार पर रकम को रोकने और पीड़ित तक वापस पहुंचाने की कार्रवाई की जाती है। हालांकि राशि की वापसी बैंकिंग लेन-देन की स्थिति और कार्रवाई के समय पर निर्भर करती है।