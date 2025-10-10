मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: सराफा व्यापारी के ठिकानों EOW-ACB का छापा, नकदी समेत दस्तावेजों की तलाशी ले रही टीम

    CG News: राजनांदगांव में दीपावली पर्व से पहले ईओडब्ल्यू-एसीबी की टीम ने दबिश दी है। संयुक्त टीमों ने यहां के सराफा व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा है। नंदई चौक स्थित मकान और गुडाखु लाइन स्थित जसराज बैद मोहनी ज्वेलर्स दुकान पर छापेमार कार्रवाई की गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 02:20:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 02:28:14 PM (IST)
    CG News: सराफा व्यापारी के ठिकानों EOW-ACB का छापा, नकदी समेत दस्तावेजों की तलाशी ले रही टीम
    सर्राफा व्यापारी के ठिकानों EOW-ACB का छापा।

    HighLights

    1. राजनांदगांव में EOW-ACB की टीम ने दबिश दी है।
    2. सर्राफा व्यापारी के ठिकानों EOW-ACB का छापा।
    3. नकदी समेत दस्तावेजों की तलाशी ले रही टीम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजनांदगांव में दीपावली पर्व से पहले ईओडब्ल्यू-एसीबी की टीम ने दबिश दी है। संयुक्त टीमों ने यहां के सराफा व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा है। नंदई चौक स्थित मकान और गुडाखु लाइन स्थित जसराज बैद मोहनी ज्वेलर्स दुकान पर छापेमार कार्रवाई की गई है।

    अफसरों की टीम चार गाड़ियों में राजनांदगांव पहुंची है। जांच दल सर्राफा व्यापारी के ठिकानों की तलाशी ले रही है साथ ही कई अहम दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। वहीं अफसर नकदी और अन्य सामग्री की जानकारी भी ले रहे हैं।


    कहा जा रहा है कि, प्रदेश के कई जिलों में कार्रवाई में सर्राफा कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा की, टीम ने वहां से क्या बरामद किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.