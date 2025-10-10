CG News: सराफा व्यापारी के ठिकानों EOW-ACB का छापा, नकदी समेत दस्तावेजों की तलाशी ले रही टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजनांदगांव में दीपावली पर्व से पहले ईओडब्ल्यू-एसीबी की टीम ने दबिश दी है। संयुक्त टीमों ने यहां के सराफा व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा है। नंदई चौक स्थित मकान और गुडाखु लाइन स्थित जसराज बैद मोहनी ज्वेलर्स दुकान पर छापेमार कार्रवाई की गई है।

अफसरों की टीम चार गाड़ियों में राजनांदगांव पहुंची है। जांच दल सर्राफा व्यापारी के ठिकानों की तलाशी ले रही है साथ ही कई अहम दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। वहीं अफसर नकदी और अन्य सामग्री की जानकारी भी ले रहे हैं।