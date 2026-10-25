छत्तीसगढ़ के शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए छुट्टी के नियम बदले, अब HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब छुट्टी के लिए विभागीय मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (HRMIS) पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन माध्यम से मिलने वाले अवकाश आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

ऑफलाइन आवेदन पर नहीं होगी कार्रवाई DPI के अनुसार, विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को पहले ही HRMIS पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद ऑफलाइन आवेदन मिलने की स्थिति सामने आ रही है। इसे देखते हुए संचालनालय ने व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब अवकाश आवेदन स्वीकार करने से लेकर उनकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही संचालित होगी।