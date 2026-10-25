छत्तीसगढ़ के शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए छुट्टी के नियम बदले, अब HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के अवकाश की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब छुट्टी के लिए HRMIS पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा।
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 10:15:07 AM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 10:21:07 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की छुट्टी प्रक्रिया डिजिटल (AI Generated Image)
HighLights
- HRMIS पोर्टल से ही होगा अवकाश आवेदन
- ऑफलाइन आवेदन पर नहीं होगी कार्रवाई
- ऑनलाइन हाजिरी के बाद छुट्टी भी ऑनलाइन
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब छुट्टी के लिए विभागीय मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (HRMIS) पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन माध्यम से मिलने वाले अवकाश आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
ऑफलाइन आवेदन पर नहीं होगी कार्रवाई
DPI के अनुसार, विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को पहले ही HRMIS पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद ऑफलाइन आवेदन मिलने की स्थिति सामने आ रही है। इसे देखते हुए संचालनालय ने व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब अवकाश आवेदन स्वीकार करने से लेकर उनकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही संचालित होगी।
ऑनलाइन उपस्थिति के बाद अब छुट्टी की प्रक्रिया भी डिजिटल
स्कूल शिक्षा विभाग में पहले ही शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू है। विभागीय स्तर पर उपस्थिति से जुड़े आंकड़ों का उपयोग निगरानी और प्रशासनिक कार्यों में किया जा रहा है।
जिला अधिकारियों को पालन कराने की जिम्मेदारी
DPI ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों और स्कूलों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। शिक्षकों और कर्मचारियों को भी अवकाश लेने से पहले निर्धारित पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऑफलाइन आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अब छुट्टी की योजना बनाते समय ऑनलाइन आवेदन और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया का ध्यान रखना जरूरी होगा।