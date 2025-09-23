मेरी खबरें
    CG News: रायपुर में दक्षिण अफ्रीकी छात्र की संदिग्ध मौत, 3 दिन तक परिजनों से नहीं हो पाया था संपर्क

    CG Crime News: राजधानी रायपुर में पढ़ाई के लिए आए दक्षिण अफ्रीका के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सेनजेलवे सिसोनके निकमबुले (22 वर्ष) के रूप में हुई है। वह रायपुर की मेट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 02:01:06 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 02:02:49 PM (IST)
    रायपुर नईदुनिया, प्रतिनिधि। राजधानी रायपुर में पढ़ाई के लिए आए दक्षिण अफ्रीका के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सेनजेलवे सिसोनके निकमबुले (22 वर्ष) के रूप में हुई है। वह रायपुर की मेट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था।

    जानकारी के अनुसार, छात्र का बैग मुंबई एयरपोर्ट पर चोरी हो गया था, जिसमें उसकी मानसिक रोग की दवाइयां रखी हुई थीं। पिछले तीन दिनों से उसने अपने परिजनों के फोन कॉल्स भी रिसीव नहीं किए। बताया जा रहा है कि मुंबई में छात्र के मानसिक रोगी जैसी हरकतों के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

    इस पूरे मामले में साउथ अफ्रीकन एंबेसी ने हस्तक्षेप किया और यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मदद से छात्र को 19 सितंबर को आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 22 सितंबर को उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना एंबेसी को दे दी गई है। वहीं, देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

