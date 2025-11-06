मेरी खबरें
    CG News: रायपुर में तीन भीषण सड़क हादसे, चार युवकों की मौत

    राजधानी में बुधवार देर रात हुए तीन दर्दनाक सड़क हादसों ने शहर को दहला दिया। मौदहापारा, टिकरापारा और आरंग थाना क्षेत्रों में हुए इन हादसों में चार युवकों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार सभी हादसे तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुए।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 11:31:47 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 11:31:47 PM (IST)
    CG News: रायपुर में तीन भीषण सड़क हादसे, चार युवकों की मौत
    रायपुर में तीन भीषण सड़क हादसे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में बुधवार देर रात हुए तीन दर्दनाक सड़क हादसों ने शहर को दहला दिया। मौदहापारा, टिकरापारा और आरंग थाना क्षेत्रों में हुए इन हादसों में चार युवकों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार सभी हादसे तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुए। मौदहापारा थाना क्षेत्र के घड़ी चौक हुए सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार लक्ष्मी मेडिकल स्टोर और पास की दुकानों से जा टकराई। कार सवार सिमगा निवासी ज्ञानेंद्र जैन, अतुल साहू, पुष्पेंद्र साहू, पियूष साहू और एक अन्य साथी रायपुर में पार्टी मनाने आए थे।

    घड़ी चौक पर खो बैठे नियंत्रण

    देर रात वे खुद ड्राइविंग करते हुए निकले और घड़ी चौक पर नियंत्रण खो बैठे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकानों के शटर टूट गए और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में पुष्पेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुष्पेंद्र चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था।


    टिकरापारा में दो युवकों की मौके पर मौत

    टिकरापारा थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर कैनाल रोड हुए हादसे में लोरमी निवासी शिवसागर दिवाकर और महासमुंद निवासी राजा पटेल बाइक से लालपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे छोटा हाथी वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    तीसरा हादसा आरंग में हुआ

    तीसरा हादसा आरंग थाना क्षेत्र के रसनी टोल प्लाजा के पास हुआ। आरंग निवासी यश चंद्राकर राज्योत्सव देखकर लौटते समय बाइक से नियंत्रण खो बैठा और खंभे से जा टकराया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

