CG News: रायपुर में तीन भीषण सड़क हादसे, चार युवकों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में बुधवार देर रात हुए तीन दर्दनाक सड़क हादसों ने शहर को दहला दिया। मौदहापारा, टिकरापारा और आरंग थाना क्षेत्रों में हुए इन हादसों में चार युवकों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार सभी हादसे तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुए। मौदहापारा थाना क्षेत्र के घड़ी चौक हुए सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार लक्ष्मी मेडिकल स्टोर और पास की दुकानों से जा टकराई। कार सवार सिमगा निवासी ज्ञानेंद्र जैन, अतुल साहू, पुष्पेंद्र साहू, पियूष साहू और एक अन्य साथी रायपुर में पार्टी मनाने आए थे।

घड़ी चौक पर खो बैठे नियंत्रण देर रात वे खुद ड्राइविंग करते हुए निकले और घड़ी चौक पर नियंत्रण खो बैठे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकानों के शटर टूट गए और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में पुष्पेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुष्पेंद्र चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था।