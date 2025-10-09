नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। ट्रिपल आईटी में पढ़ने वाले तृतीय वर्ष के छात्र ने संस्थान की छात्राओं की तस्वीरों को एआइ तकनीक के माध्यम से अश्लील रूप में तैयार की थी। राखी थाना पुलिस ने मामले में अब आरोपित छात्र सैय्यद रहीम अदनान अली के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। आरोपित छात्र ने संस्थान की करीब 36 छात्राओं की तस्वीरों में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर अश्लील छेड़छाड़ की थी।

मामले के उजागर होते ही ट्रिपल आइटी प्रशासन छात्र को निलंबित कर दिया था। इसके बाद आंतरिक जांच समिति गठित की। समिति ने साक्ष्य एकत्रित कर तकनीकी जांच की। रिपोर्ट में आरोपित छात्र की संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद संस्थान ने आरोपित को नोटिस जारी किया और मामला पुलिस के पास भेज दिया। प्रबंधन की लिखित शिकायत के बाद राखी थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आइटी एक्ट की धारा 66(ई) (निजता का उल्लंघन), 67, 67(ए) (अश्लील सामग्री प्रसारित करना) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

पुलिस करेगी डिजिटल साक्ष्यों की जांच

पुलिस अब आरोपित के मोबाइल, लैपटाप और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच में जुटी है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि तस्वीरें कहां-कहां भेजी गई और क्या उनका इस्तेमाल किसी अन्य प्लेटफार्म पर भी हुआ।

छात्राओं उठाई आवाज, संस्थान ने किया निलंबन

- जब कुछ छात्राओं को इसकी भनक लगी तो उन्होंने ट्रिपल आईटी प्रबंधन को शिकायत दी थी। दो दिन तक चले हंगामें के बाद आरोपित छात्र को निलंबित कर दिया और जांच समिति गठित कर दी।

वन टाइम में छात्रा को भेजी थी तस्वीर :

- जानकारी के अनुसार तीसरे वर्ष के सीएस डिपार्टमेंट के आरोपित छात्र ने यह पूरी हरकत की है। वह अपने साथ पढ़ने वाली अन्य छात्राओं की फोटो खींचता था। इसके बाद उसे एआइ के जरिए अश्लील बनाता था। आरोपित छात्र ने जब एक छात्रा को वाट्सएप पर वन टाइम में फोटो भेजी तब इसकी जानकारी बाहर आई। इसके बाद छात्रा ने अन्य छात्राओं को इसकी जानकारी दी। प्रबंधन को इसके बारे में बताया गया।

ब्लैकमेलिंग का है शक

- जानकारी के अनुसार आरोपित की मंशा कुछ अलग थी। इन फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वाला था या फिर डेटो को किसी न किसी को बेच देता। इसके बदले उसे पैसे मिलते।

फोटो को बेचने पर शक

- शक है कि आरोपित छात्र द्वारा एआई के जरिए फोटो को अश्लील बनाया गया। इसके बाद अब उसे बेचने की तैयारी में था। जानकारी यह भी जुटाई जा रही है कि क्या इससे पहले उसने फोटो को बेचा है। आरोपित छात्र संस्थान में होने वाले प्रोग्राम के दौरान फोटो खींचता था। इसके बाद उन्हें अपने पास सेव कर रखता था। वहीं बाद में एडिट कर उसे अश्लील बनाता था।