छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल, 100 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 100 अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। यह आदेश 31 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है।

100 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार तबादला सूची में 53 मुख्य नगर पालिका अधिकारी और 24 अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा 5 लेखापालों, 4 स्वास्थ्य निरीक्षकों, 4 भृत्यों, 3 कैशियर्स, 3 सहायक ग्रेड-3 तथा एक-एक स्टेनोग्राफर, सहायक राजस्व निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर और वाहन चालक का भी तबादला किया गया है। इस बड़े फेरबदल से नगरीय निकायों में कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।