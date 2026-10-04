CG Weather: छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया अगले 4 दिन का अपडेट

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून (Monsoon) की वापसी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। मौसम विभाग (IMD Forecast) के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून (CG Weather Update) विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। इस बीच बारिश का दौर लगभग थम गया है और ज्यादातर इलाकों में गर्मी के साथ उमस महसूस की जा रही है।

पिछले 24 घंटे में बीजापुर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा। राजनांदगांव अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। उत्तर छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में रात के तापमान में हल्की राहत बनी हुई है। मैदानी इलाकों में दिन और रात दोनों समय तापमान अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है।

रायपुर में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं

रायपुर में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान करीब 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रह सकता है। दिन में तेज धूप के चलते गर्मी का असर बना रहेगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को रायपुर में दिनभर बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने से तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है।

4 से 7 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?

04 अक्टूबर 2026: प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं है।

05 अक्टूबर 2026: प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

06 अक्टूबर 2026: एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दिन भी कोई चेतावनी नहीं है।

07 अक्टूबर 2026: प्रदेश में एक-दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कोई चेतावनी नहीं दी है।