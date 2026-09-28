CG Weather: छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का सिस्टम, जानिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर समेत अन्य जिलों के मौसम का हाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश (CG Weather Update) हुई। सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रेंगाखार कला में दर्ज की गई। मनोरा में 5, पाली और चिरमिरी में 30-30 मिलीमीटर, जबकि मरवाही, बोदारी, बेलगहना, भैयाथान, बेलतरा, रतनपुर, बैकुंठपुर, अकलतरा, खड़गवां, सोनहत, मनेंद्रगढ़, रामानुजनगर, केल्हारी और नवागढ़ में 20-20 मिलीमीटर बारिश हुई।

अगले 24 घंटे में कम होगी बारिश मौसम विभाग (IMD Rain Alert) के अनुसार अब प्रदेश में बारिश की तीव्रता और फैलाव कम होने की संभावना है। अगले 24 घंटे में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रायपुर में 33 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज हुआ। दोनों तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहे। 28 सितंबर को आंशिक बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री के आसपास रह सकता है।

दुर्ग सबसे गर्म, पेंड्रारोड सबसे ठंडा प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान दुर्ग में 31.6 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रारोड और अंबिकापुर में 19 डिग्री रहा। माना विमानतल में अधिकतम 31.4 और न्यूनतम 22.5, बिलासपुर में 30.7 और 22.7 तथा जगदलपुर में 31.4 और 21.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र मौसम विभाग के अनुसार मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर बना कम दबाव का क्षेत्र 27 सितंबर सुबह 8.30 बजे भी उसी क्षेत्र में था। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटे में कमजोर होने की संभावना है। उत्तर-दक्षिण द्रोणिका बिहार से झारखंड और ओडिशा होते हुए पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है।