CG Weather: छत्तीसगढ़ में 6 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, मानसून की विदाई के बीच बारिश का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम (CG Weather) पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिन में तेज धूप के कारण लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग में रात के समय गुलाबी ठंड महसूस (IMD Forecast) की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में कोई भी सक्रिय सिस्टम (Aaj Ka Mausam) नहीं है।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है। इस दौरान राजनांदगांव में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल विभाग ने प्रदेश के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

मानसून वापसी की रेखा रायपुर से गुजर रही है (Monsoon Withdrawal Raipur) मौसम विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा फिलहाल सुपौल, रांची, रायपुर, ब्रह्मपुरी, परभणी, बारामती और हरनाई से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिण बिहार से विदर्भ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसी कारण मानसून की क्रमिक विदाई जारी है। 6 अक्टूबर से बदलेगा मौसम का मिजाज (CG Weather 06 October) मौसम विभाग ने बताया कि 5 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने के बाद 6 अक्टूबर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 6 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ वज्रपात भी हो सकता है।