    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अब और बढ़ेगी ठंड, रायुपर में 12.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा न्यूनतम पारा

    छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ठंड धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। यहां पर तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री गिरकर 12.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवा के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। अगले कुछ दिनों में यह और कम होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 09:19:37 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 09:24:19 AM (IST)
    छत्तीसगढ़ के रायपुर में तापमान अब गिरने लगा है, अगले कुछ दिनों में यहां ठंड और बढ़ने का अनुमान है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवा के कारण गिर रहा तापमान।
    2. रायपुर में इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात में 12.4 डिग्री पहुंचा पारा।
    3. मानसून की विदाई के बाद रायपुर का मौसम अब पूरी तरह बदल गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब ठंड महसूस होने लगी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को रायपुर के आउटर इलाकों में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से करीब 5.5 डिग्री कम है।

    यह इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवा के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। अगले तीन दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है।


    रायपुर में दिन सुहावने, रातें ठंडी

    अक्टूबर के पहले पखवाड़े में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के बाद रायपुर का मौसम अब पूरी तरह बदल गया है। नवंबर के आते ही दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात में ठंडक बढ़ने लगी है। इस समय राजधानी का औसत अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। नवंबर में औसतन सिर्फ 8.2 मिमी वर्षा दर्ज होती है।

    सामान्य से गिरा पारा

    रविवार को आउटर इलाकों में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है। बिलासपुर में पारा 13.6 डिग्री, दुर्ग में 14.2 डिग्री, राजनांदगांव में 13.8 डिग्री, अंबिकापुर में 11.8 डिग्री और जगदलपुर में 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    हवा में बढ़ी नमी

    रायपुर में पिछले सप्ताह से हवा की दिशा उत्तर-पूर्वी हो गई है, जिससे रात के समय नमी घटने और ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र रायपुर के अनुसार सुबह के समय आर्द्रता 72 प्रतिशत और शाम के समय करीब 53 प्रतिशत दर्ज की गई। सतही हवाएं शांत हैं, जिससे रात में ठंड और अधिक महसूस हो रही है।

