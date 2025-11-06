मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में बादल छटने के बाद अब ठंड का असर दिखने लगा है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। शुष्क और ठंडी हवा के प्रभाव से रात का तापमान गिर सकता है और ठंड बढ़ेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 09:07:43 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 09:10:45 AM (IST)
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी ठंड, रात का तापमान दो से तीन डिग्री गिरने के आसार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अभी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम जारी रहेगा, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। शुष्क और ठंडी हवा के प्रभाव से रात का तापमान गिर सकता है और ठंड बढ़ेगी।

    मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। वहीं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी अगले तीन दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, जिसके बाद भी सूखा मौसम जारी रह सकता है।


    रायपुर का तापमान सामान्य से अधिक

    रायपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है। दिनभर आसमान साफ रहा और हवा में नमी का स्तर सुबह 70 प्रतिशत तथा शाम को 58 प्रतिशत रहा।

    प्रदेश के प्रमुख शहरों का हाल

    माना एयरपोर्ट (रायपुर) में सर्वाधिक तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। बिलासपुर में 31.6 डिग्री, जगदलपुर में 32.2 डिग्री, दुर्ग में 30.2 डिग्री, और पेंड्रारोड में 30.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

    आने वाले दिनों का अनुमान

    रायपुर में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। केवल एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की या नाममात्र की बारिश हो सकती है।

