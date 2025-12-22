CG Weather Update: शीतलहर से जमा मैनपाट, पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा; उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: उत्तर पश्चिम से आ रही सर्द हवा ने सरगुजा संभाग को ठिठुरा दिया है। पर्यटन स्थल मैनपाट में पारा एक डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ओस की परतें जमने लगी हैं। मैदानी इलाकों बिलासपुर, रायपुर समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक सर्दी अपना प्रभाव दिखा रही है।
सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। सरगुजा सहित आसपास के जिलों में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन काफी बढ़ गई है। यही हाल पेंड्रा-मरवाही, कोरिया, जशपुर और एमसीबी जिलों का है। ठंडी हवा के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
|शहर
|अधिकतम (°C)
|न्यूनतम (°C)
|रायपुर
|26.5
|11.6
|रायपुर-माना
|26.7
|7.8
|बिलासपुर
|26.8
|11
|दुर्ग
|-
|9
|राजनांदगांव
|28
|9
|जगदलपुर
|27.9
|9.3
|अंबिकापुर
|23.3
|4.6
मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ समेत रायपुर के कुछ इलाकों में सोमवार को घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर सब्जियों और फसलों पर पाले का खतरा बढ़ गया है। वहीं, पशुपालकों को भी अपने मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ रहे हैं। चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।