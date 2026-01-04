CG Weather Update: सरगुजा और बिलासपुर संभाग में घने कोहरे का अलर्ट, चार दिन बाद फिर गिरेगा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में जनवरी की शुरुआत में ही ठंड का असर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। शनिवार को राजधानी रायपुर सहित अधिकांश जिलों में दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए। रायपुर में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है, वहीं न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा रहा। इससे सुबह-शाम की ठंड में भी कमी महसूस की गई।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री अंबिकापुर में रहा। बिलासपुर, माना एयरपोर्ट और पेण्ड्रारोड में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। साफ मौसम और शुष्क हवाओं के कारण दिन में धूप तेज रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई।

छा रहे बादल रायपुर शहर में सुबह और शाम आंशिक बादल रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो गई। आर्द्रता सुबह 75 प्रतिशत और शाम को 64 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा की गति बेहद कम रहने से ठंड का प्रभाव और कमजोर पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है, इसी कारण तापमान बढ़ा हुआ है। कोहरा बनेगा परेशानी का कारण मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 4 जनवरी को सरगुजा और बिलासपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। रायपुर शहर में भी रविवार को सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रह सकता है। हालांकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तथा न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।