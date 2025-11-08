CG Weather Update: प्रदेश में गुलाबी ठंड के साथ गिरने लगा तापमान, अगले तीन दिनों में पारा 3 डिग्री तक नीचे जाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से चल रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण अब प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है।

रायपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब एक डिग्री अधिक है, लेकिन हवाओं की दिशा बदलने से जल्द ही रातें ठंडी होने लगेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ़ रहेगा।