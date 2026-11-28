नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क और आसमान साफ होने के साथ ही रात के तापमान में तेजी से गिरावट आने लगी है। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में ठिठुरन काफी बढ़ गई है। शुक्रवार को बलरामपुर-रामानुजगंज में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा पेंड्रारोड में 10.8 और सूरजपुर में 11.7 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 18 जिलों में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। इसके विपरीत, दुर्ग 29.4 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ दिन में प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा।

उत्तर और दक्षिण के तापमान में बड़ा अंतर प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के तापमान में बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जहां उत्तर छत्तीसगढ़ के जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं, वहीं बस्तर संभाग के सुकमा में रात का न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी बलरामपुर और सुकमा के न्यूनतम तापमान में 9.9 डिग्री का अंतर बना हुआ है। मध्य छत्तीसगढ़ के मैदानी जिलों की बात करें तो धमतरी में 13, रायगढ़ में 12.6, कोरबा में 12.5 और गरियाबंद में 12.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।