मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे बदल रहा है मौसम, अगले हफ्ते कुछ इलाकों में बारिश के हैं आसार

    दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। दक्षिण-पूर्व और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से यह बारिश हो सकती है। उधर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ बारिश के आसार हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 10:42:09 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 11:52:33 AM (IST)
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे बदल रहा है मौसम, अगले हफ्ते कुछ इलाकों में बारिश के हैं आसार
    छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को बादल छाए रहे।

    HighLights

    1. अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।
    2. 26 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश गतिविधियों में वृद्धि के संकेत हैं।
    3. अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 32.3 और न्यूनतम 18 डिग्री रहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में धीरे-धीरे बदलाव की शुरुआत हो रही है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हो गया है, जिसके असर से मंगलवार तक दक्षिण-पूर्व और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और अगले 24 घंटों में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

    सामान्य से अधिक दर्ज किया गया तापमान

    रायपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 1.9 और 2.4 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि के कारण दिन में हल्की गर्मी का अहसास रहा, जबकि रात में उमस बनी रही। हवा की औसत गति दो किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई और नमी का स्तर सुबह 76 व शाम 58 प्रतिशत रहा।


    अगले 48 घंटे में तापमान में मामूली वृद्धि

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, हालांकि इसके बाद 1-2 डिग्री की हल्की वृद्धि संभव है। वहीं, 26 अक्टूबर से बारिश गतिविधियों में वृद्धि के संकेत हैं। मंगलवार को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। प्रदेश के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना है।

    प्रदेशभर का तापमान

    माना एयरपोर्ट में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री और न्यूनतम 22.3 डिग्री दर्ज हुआ। बिलासपुर में अधिकतम 32.7 और न्यूनतम 22 डिग्री, पेंड्रारोड में 31.5 और 19.2 डिग्री, जबकि अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 32.3 और न्यूनतम 18 डिग्री रहा, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। जगदलपुर में 31.8 डिग्री अधिकतम और 21.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, वहीं दुर्ग में 32.6 और 20.4 डिग्री दर्ज हुआ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.