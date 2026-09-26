बैंक हड़ताल के कारण छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों को राहत, माशिमं ने फीस जमा करने की तारीख बढ़ाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राष्ट्रीयकृत बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के चलते विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों के सामने ऑनलाइन शुल्क जमा करने को लेकर संकट खड़ा हो गया था। इस गंभीर समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने प्रदेश के हजारों नियमित छात्र-छात्राओं को बहुत बड़ी राहत दी है।

मंडल प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नियमित विद्यार्थियों के नामांकन, मुख्य परीक्षा और परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि में एक सप्ताह का विस्तार कर दिया है। 30 सितंबर की जगह अब 7 अक्टूबर तक का समय पूर्व में मंडल द्वारा ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। बैंकों के बंद रहने अथवा ऑनलाइन बैंकिंग लेन-देन में रुकावट आने की आशंका से स्कूल प्रबंधन और अभिभावक असमंजस में थे। इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए मंडल ने समय-सीमा को सीधे सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब सभी संबद्ध स्कूल और विद्यार्थी बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दबाव के आगामी सात अक्टूबर तक निर्बाध रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क भुगतान कर सकेंगे।