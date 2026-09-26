बैंक हड़ताल के कारण छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों को राहत, माशिमं ने फीस जमा करने की तारीख बढ़ाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राष्ट्रीयकृत बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के चलते विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों के सामने ऑनलाइन शुल्क जमा करने को लेकर संकट खड़ा हो गया था। इस गंभीर समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने प्रदेश के हजारों नियमित छात्र-छात्राओं को बहुत बड़ी राहत दी है।
मंडल प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नियमित विद्यार्थियों के नामांकन, मुख्य परीक्षा और परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि में एक सप्ताह का विस्तार कर दिया है।
पूर्व में मंडल द्वारा ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। बैंकों के बंद रहने अथवा ऑनलाइन बैंकिंग लेन-देन में रुकावट आने की आशंका से स्कूल प्रबंधन और अभिभावक असमंजस में थे। इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए मंडल ने समय-सीमा को सीधे सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब सभी संबद्ध स्कूल और विद्यार्थी बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दबाव के आगामी सात अक्टूबर तक निर्बाध रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क भुगतान कर सकेंगे।
मंडल के जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि दी गई अतिरिक्त मोहलत के बाद नियमों का कड़ाई से पालन होगा। यदि कोई संस्था या विद्यार्थी निर्धारित बढ़ाई गई तारीख सात अक्टूबर तक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाता है, तो आठ अक्टूबर से प्रतिदिन 1,000 रुपये की दर से विलंब शुल्क वसूला जाएगा। मंडल ने सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कहा है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।
माशिमं से मान्यता प्राप्त हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों के आवेदन व शुल्क भुगतान की पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुखों पर होती है। अचानक बैंक सेवाओं में व्यवधान होने से दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के चालान या डिजिटल भुगतान अटकने का खतरा था। समय-सीमा में सात दिनों की बढ़ोतरी मिलने से अब सभी स्कूल आसानी से अपने छात्र-छात्राओं का रिकॉर्ड अपडेट और चालान सत्यापित कर सकेंगे।