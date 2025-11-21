CGPSC रिजल्ट : देवेश प्रसाद साहू टॉपर! आयोग ने जारी की समेकित मेरिट लिस्ट; चयन सूची अभी नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा-2024 के साक्षात्कार समाप्त होने के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल हुए 643 अभ्यर्थियों की 'समेकित मेरिट सूची जारी कर दी है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई इस सूची में देवेश प्रसाद साहू 773.5 अंकों के साथ राज्य के टाप रैंक पर हैं। वहीं, स्वप्निल वर्मा ने दूसरा (769.5 अंक) और यशवंत कुमार देवांगन ने तीसरा स्थान (769.0 अंक) प्राप्त किया है।

अंतिम 'चयन सूची' कब जारी होगी? आयोग ने इस परिणाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया गया है कि यह जारी की गई सूची 'चयन सूची' नहीं है। यह केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर तैयार की गई एक क्रमबद्ध मेरिट सूची है। आयोग ने बताया है कि अब, अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए अग्रमान्यता पत्रक और मेरिट क्रम के आधार पर पदों के आबंटन की कार्यवाही की जाएगी। इस आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम 'चयन सूची' पृथक से जारी की जाएगी।