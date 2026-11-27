राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। संविधान दिवस का उत्सव मनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की ओर से इस दिन जारी होने वाला राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन इस बार प्रकाशित नहीं हुआ। इससे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में मायूसी है।

अभ्यर्थी चर्चा कर रहे हैं कि इस वर्ष परीक्षा होगी या फिर इसे जीरो ईयर घोषित किया जाएगा। विज्ञापन जारी न होने की वजह आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होना बताया जा रहा है। पहली बार टूटी विज्ञापन जारी करने की परंपरा सीजीपीएससी का गठन 23 मई 2001 को हुआ था। राज्य सिविल सेवा परीक्षा का पहला विज्ञापन वर्ष 2003 में जारी किया गया। पूर्ववर्ती डा. रमन सिंह सरकार के दौरान 2012 से पहले परीक्षा अनियमित अंतराल पर होती थी। वर्ष 2003 के बाद 2005 और 2008 में परीक्षा आयोजित हुई। 2012 के बाद से यह प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित की जा रही थी। इस बार सिविल सेवा भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की परंपरा पहली बार टूटी है।