CG liquor Scam: ED के बाद अब EOW की गिरफ्त में चैतन्य बघेल, 13 दिन होगी पूछताछ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्त में आकर रायपुर जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किले बढ़ गई है। बुधवार को ईओडब्ल्यू ने अपने यहां दर्ज केस में चैतन्य को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 13 दिन यानि छह अक्टूबर तक की पुलिस रिमांड पर लिया है।

चैतन्य को गिरफ्तार करने जांच एजेंसी ने विशेष कोर्ट में प्रोडेक्शन वारंट आवेदन लगाया था, जिस पर सुनवाई हुई। इस दौरान चैतन्य को जेल से कोर्ट लाया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद जांच एजेंसी ने मामले में पूछताछ करने रिमांड पर लेने कोर्ट में आवेदन लगाया। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने छह अक्टूबर तक चैतन्य को ईओडब्ल्यू को सौंपने का आदेश दिया।

कड़ी सुरक्षा में लाया गया कोर्ट चैतन्य बघेल को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर जेल से कोर्ट लाया गया। पहले भी ईओडब्ल्यू ने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट मांगा था, लेकिन उस समय चैतन्य के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी थी। हाईकोर्ट ने इसे विशेष कोर्ट में सुनवाई योग्य बताया। बाद में स्पेशल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका रद कर दी। ईडी ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को मनी लाड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से उन्हें 16.70 करोड़ रूपए मिले थे। इस रकम को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया और फिर फर्जी निवेश और लेन-देन दिखाकर काले धन को सफेद बनाने की कोशिश की गई।