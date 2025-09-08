CG News: महानदी के मुख्य नहर में बड़ी दरार पड़ने से गांव में मची अफरा-तफरी, भ्रष्टाचार का लगा आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी के आरंग विधानसभा क्षेत्र में स्थित महानदी लखौली मुख्य नहर के टूटने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना ग्राम कुकरा के पास की बताई जा रही है, जहां नहर के प्रथम गेट के समीप करीब 15 से 20 फीट की दरार बन गई है। तेज बहाव के चलते नहर का पानी खेतों में भर गया, जिससे फसलें तबाह होने की आशंका जताई जा रही है।

सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचकर बबूल और छिन के पेड़ों की डंगाल डालकर पानी के तेज बहाव को रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं, जेसीबी मशीनें मंगाकर मिट्टी भराव का कार्य भी शुरू किया गया है। कुकरा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में भरे पानी के चलते धान की खड़ी फसलें डूबने का खतरा बना हुआ है।

नहर निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार ग्रामीणों का कहना है कि जल संसाधन विभाग ने आरंग में करीब 16 किलोमीटर नहर निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण ही नहर टूट गई है। लंबे समय से नहर की मरम्मत और रखरखाव को लेकर शिकायतें की जाती रही हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। अधिकारियों को दी गई जानकारी घटना की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने तत्काल रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, जिला सीईओ विश्वरंजन, एसडीएम अभिलाषा पैकरा और एसडीओ प्रमोद पाल को फोन कर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि तुरंत मरम्मत कार्य प्रारंभ करने और पानी के बहाव को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि अचानक पानी भर जाने से फसलों के साथ-साथ गांवों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।