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छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई की बेला में बढ़ी गर्मी, राजनांदगांव सबसे गर्म, पेंड्रारोड में पारा 18 पर

छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 33.7 डि...और पढ़ें

By Jitendra DahiyaEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 08:10:25 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 08:12:10 PM (IST)
छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई की बेला में बढ़ी गर्मी, राजनांदगांव सबसे गर्म, पेंड्रारोड में पारा 18 पर
छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट की प्रतीकात्मक तस्वीर। - एआई

HighLights

  1. प्रदेश में मानसून की विदाई के अनुकूल हालात
  2. राजनांदगांव में सर्वाधिक तापमान 34 डिग्री
  3. पेंड्रारोड में रात का पारा सबसे कम रहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। बुधवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस पेंड्रारोड में दर्ज हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। रायपुर में एक अक्टूबर को मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 सेल्सियसऔर न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियसके आसपास रहने की संभावना है।


राजनांदगांव सबसे गर्म

राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। रायपुर 33.7सेल्सियस , जगदलपुर 33, दुर्ग 32.8, माना विमानतल 33.2, बिलासपुर 32.2, पेंड्रारोड 31.5 और अंबिकापुर 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए।

पेंड्रारोड सबसे ठंडा

रात के तापमान में पेंड्रारोड सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। दुर्ग में 21.6 डिग्री तापमान रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 20.3 और जगदलपुर में 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

रायपुर में बारिश नहीं

रायपुर में बुधवार को दिनभर बारिश नहीं हुई। औसत हवा की गति दो किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। प्रदेश में भी बारिश का कोई आंकड़ा दर्ज नहीं हुआ।

मौसम की स्थिति

उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर भी 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण है। मौसम विभाग ने अगले दिन के लिए प्रदेश में कोई चेतावनी जारी नहीं की है।