छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट 31 अक्टूबर: रायपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारों के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कहीं हल्की फुहारें तो कहीं मूसलाधार बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार को राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई है। इधर, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर देखने को मिला है, जिसमें बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में सबसे अधिक 28 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक रही है। इसके अलावा चांदो और सामरी में 14-14 सेंटीमीटर तथा कुनकुरी में 12 सेंटीमीटर पानी बरसा है।

अधिकांश हिस्सों में वर्षा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि उत्तरी अंचल के एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई है। तमनार और रामानुजगंज में नौ-नौ सेंटीमीटर, तथा कांसाबेल, सन्ना और रायगढ़ में आठ-आठ सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

सक्रिय मौसमी प्रणालियों का प्रभाव मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान में तीन अलग-अलग मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं, जिनके कारण इस प्रकार की चक्रवाती गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे लगे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दक्षिण अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र इसके अतिरिक्त दक्षिणी अंडमान सागर और उससे लगे हुए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भी एक अन्य निम्न दबाव का क्षेत्र पूरी तरह सक्रिय है, जिसका चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक दर्ज किया गया है। उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक बनी एक मौसमी द्रोणिका भी इन तमाम मौसमी गतिविधियों को और अधिक ऊर्जावान बना रही है।