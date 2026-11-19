राज्य ब्यूरो, रायपुर। प्रदेश के 11,912 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही 11 लाख आठ हजार से अधिक ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख (प्रापर्टी कार्ड) तैयार किए गए हैं। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने और भूमि विवादों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संचालित इस योजना की मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को समीक्षा की।