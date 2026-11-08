छत्तीसगढ़ में 1703 पदों पर बंपर भर्ती, सहायक ग्रेड-3 के 1206 पदों पर मौका, आवेदन शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती का नया अवसर दिया है। मंडल ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 10 अलग-अलग पदों पर कुल 1,703 रिक्तियों के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस भर्ती में सबसे ज्यादा अवसर सहायक ग्रेड-3 के पदों पर हैं। इसके लिए 1,206 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं, सहायक उप निरीक्षक के 319 पदों पर भी भर्ती होगी। आवेदन की प्रक्रिया पांच नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।