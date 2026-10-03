छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों में 1812 पदों पर संविदा भर्ती: दुर्ग और रायपुर में बंपर अवसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए संविदा भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेशभर के आत्मानंद स्कूलों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संवर्ग के कुल 1812 पदों पर भर्ती की जाएगी। पूर्व में जिला स्तर पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया 30 मई को निरस्त कर दीं गई थीं। लगभग चार महीने के अंतराल के बाद अब डीपीआई ने केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की है।

विज्ञापित 1812 पदों में अध्यापन और तकनीकी सहयोग से जुड़े विभिन्न संवर्ग शामिल हैं: व्याख्याता (कुल 518 पद): वाणिज्य (104), अंग्रेजी (65), गणित (49), भौतिकी (53), हिंदी (51), संस्कृत (47), रसायन शास्त्र (44), जीव विज्ञान (39), सामाजिक विज्ञान (52), अर्थशास्त्र (3), राजनीति शास्त्र (3), इतिहास (3) और भूगोल (2)। शिक्षक एवं सहायक शिक्षक: सहायक शिक्षक के सर्वाधिक 590 पद हैं। शिक्षक संवर्ग में अंग्रेजी (106), कला (72), गणित (68), विज्ञान (56) और हिंदी/संस्कृत (34) पद शामिल हैं। प्रधानपाठक एवं गैर-शैक्षणिक पद: प्राथमिक प्रधानपाठक के 27, पूर्व माध्यमिक के 24, प्रयोगशाला सहायक के 170, ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) के 60, व्यायाम शिक्षक के 50 और कंप्यूटर शिक्षक के 40 पदों पर नियुक्ति होगी। जिलावार रिक्तियों का वितरण भर्ती में पदों का आवंटन जिलों की आवश्यकता के आधार पर किया गया है। दुर्ग जिले में सबसे अधिक 229 पदों पर भर्ती होगी, जबकि रायपुर 141 पदों के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रमुख जिलों की स्थिति इस प्रकार है:

मध्यम एवं बड़े जिले: बेमेतरा में 103, बिलासपुर में 97, कोरबा में 87, कांकेर में 85, मुंगेली में 82, सक्ती में 73, सरगुजा में 72, बलौदाबाजार व बीजापुर में 61-61, बालोद में 60, नारायणपुर में 59, रायगढ़ में 56 और बस्तर में 55 पद हैं। कम पद वाले जिले: दंतेवाड़ा व मनेन्द्रगढ़ में 20-20, राजनांदगांव व सूरजपुर में 18-18, सारंगढ़ में 15, सुकमा में 9 और कोरिया में केवल 8 पद शामिल हैं। 30 मई को रद की गई थी मेरिट सूची मई में जिला स्तरीय चयन समितियों के जरिए शैक्षणिक अंकों की मेरिट सूची तैयार की गई थी, जिसे डीपीआई ने 30 मई को अपरिहार्य कारणों से रद कर दिया था। प्रक्रिया निरस्त होने से 16 जून से शुरू हुए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित रही। राजधानी रायपुर के भनपुरी, गुढ़ियारी और सप्रे स्कूल जैसे संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई थी। अब राज्य स्तर से विज्ञापन जारी होने से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद है।