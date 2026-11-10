छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी के लिए सेंटर हेड को 200 और चपरासी को मिलेंगे 40 रुपए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बोर्ड परीक्षा कराने की जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को अब पहले से ज्यादा मानदेय मिलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षाओं के लिए केंद्राध्यक्ष से लेकर चपरासी तक की दैनिक भुगतान दरें तय कर दी हैं।

सबसे ज्यादा 200 रुपये प्रतिदिन केंद्राध्यक्ष को मिलेंगे। वहीं, सहायक केंद्राध्यक्ष को 150 रुपये और परीक्षा कक्ष में ड्यूटी करने वाले पर्यवेक्षक को 75 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। चपरासी के लिए यह दर 40 रुपये रखी गई है। परीक्षार्थियों के हिसाब से तय होगी कर्मचारियों की संख्या भी नई व्यवस्था में परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों की संख्या भी परीक्षार्थियों के हिसाब से तय होगी। 500 तक परीक्षार्थियों वाले केंद्र पर एक सहायक केंद्राध्यक्ष रहेगा, जबकि इससे अधिक संख्या होने पर दो सहायक केंद्राध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। नई दरें सत्र 2026-27 से प्रभावी होंगी यह व्यवस्था हाईस्कूल, हायर सेकंडरी, शारीरिक शिक्षा पत्रोपाधि और डीएलएड की मुख्य एवं द्वितीय मुख्य परीक्षाओं में लागू होगी। मंडल की वित्त समिति की 6 अक्टूबर और कार्यकारिणी समिति की 15 अक्टूबर की बैठकों में भुगतान दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। नई दरें सत्र 2026-27 से प्रभावी होंगी।