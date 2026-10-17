छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा समेत 10 जिलों में सरकार का मेगा प्लान, घर-घर पहुंचेंगी 45 योजनाएं

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। पूर्व माओवाद प्रभावित और दूरस्थ वनांचल के गांवों में अब 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाओं और 14 सामुदायिक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम होगा। मुख्य सचिव विकासशील ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में नियद नेल्ला-नार 2.0 और बस्तर मुन्ने 2.0 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय सीमा में पहुंचाया जाए।

10 जिलों में मिशन मोड में होगा काम योजना के दायरे में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहित 10 जिले शामिल हैं। इन जिलों के दूरस्थ गांवों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दूरस्थ गांवों के परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।