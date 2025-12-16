CG News: कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया के करीबी जयचंद ने वसूले आठ करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में हुए 570 करोड़ के कोयला घोटाले में आरोपित जयचंद कोशले ने सौम्या चौरसिया के लिए सात-आठ करोड़ रुपये वसूले हैं। ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध ब्यूरो) ने सोमवार को कोशले के खिलाफ एक हजार पन्ने का चालान पेश किया है। कोशले अभी रायपुर जेल में बंद है।

जांच में क्या आया सामने? जांच में सामने आया है कि जयचंद कोशले उर्फ जय, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया का निज सहायक था। वह अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त भारी मात्रा में नकद राशि का वास्तविक रिसीवर और मुख्य मध्यस्थ था।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, अवैध वसूली से प्राप्त रकम को स्वयं लेने, सुरक्षित रखने और आगे सौम्या चौरसिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जयचंद कोशले निभाता था। जब्त की गई डायरी में ‘जय’ नाम से दर्ज सभी प्रविष्टियां जयचंद कोशले और सौम्या चौरसिया से संबंधित पाई गई हैं। इनमें स्पष्ट होता है कि कोल लेवी से जुड़ा पूरा अवैध लेन-देन जयचंद के माध्यम से संचालित हो रहा था। सात से आठ करोड़ अवैध रकम की वसूली जांच एजेंसी का दावा है कि वह अपराध की पूरी श्रृंखला में एक अनिवार्य कड़ी था। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया है कि जयचंद कोशले ने सौम्या चौरसिया के निर्देश पर सूर्यकांत तिवारी के निवास सहित अन्य स्थानों से नकद रकम प्राप्त की। इसके बाद वह यह राशि या तो मनीष उपाध्याय को देता था या फिर सौम्या चौरसिया द्वारा बताए गए अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता था।