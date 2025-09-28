छत्तीसगढ़ में इस साल बांधों में अब तक 90 प्रतिशत जलभराव, 19 डैम पूरे भरे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: प्रदेश में इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते जल संसाधनों की स्थिति मजबूत हुई है। प्रदेश में 12 बड़े और 34 मध्यम श्रेणी के बांध हैं, जिसमें अब तक 90.66 प्रतिशत जल संग्रहण हो चुका है। विगत वर्ष की तुलना में बड़े बांधों में 13.99 और मध्यम में 6.48 प्रतिशत अधिक जल संग्रहण हुआ है।
19 बांधों में 100 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। इसमें तीन बड़े और 16 मध्यम श्रेणी के शामिल हैं। वहीं, 10 बांधों में 90 प्रतिशत से अधिक जलभराव हो हुआ है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, विगत वर्ष अब तक की स्थिति में बड़े बांधों में 76.12 और मध्यम में 87.13 प्रतिशत जल संग्रहण हुआ था, जबकि वर्तमान में क्रमश: 90.11 व 93.61 प्रतिशत है।
वर्तमान में कई जिलों में पानी के लिए अन्य बांधों पर निर्भरता करीब-करीब समाप्त हो गई है। बांधों की स्थिति को देखते हुए उम्मीद है कि गर्मी के दिनों में रायपुर, दुर्ग सहित अन्य जिलों में पेयजल की परेशानी नहीं होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति आने वाले रबी सीजन के लिए अनुकूल है। कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए भी जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बांधों की निगरानी और अतिरिक्त जल के सुरक्षित निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
|बांध
|वर्ष 2025
|वर्ष 2024
|मिनीमाता बांगो
|91.37
|87.29
|रविशंकर सागर
|93.22
|85.26
|तांदुला जलाशय
|100
|84.26
|दुधावा जलाशय
|71.38
|99.37
|सिकासार बांध
|94.32
|89.75
|खारंग जलाशय
|100
|94.65
|सोंदूर जलाशय
|75.47
|74.64
|मुरुमसिल्ली
|99.36
|99.54
|कोडार जलाशय
|54.70
|55.55
|मनियारी जलाशय
|100
|98.25
|केलो जलाशय
|71.77
|
88.23
|अरपा भैंसाझार
|68.19
|
74.41
इस वर्ष अच्छी बारिश हुई है। जिससे बांधों में जलभराव की स्थिति अच्छी है। रबी सीजन में किसानों को पानी की समस्या नहीं होगी। पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए भी जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
-डॉ. निनाद बोधनकर, प्रोफेसर, भू-विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर