छत्तीसगढ़ में इस साल बांधों में अब तक 90 प्रतिशत जलभराव, 19 डैम पूरे भरे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: प्रदेश में इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते जल संसाधनों की स्थिति मजबूत हुई है। प्रदेश में 12 बड़े और 34 मध्यम श्रेणी के बांध हैं, जिसमें अब तक 90.66 प्रतिशत जल संग्रहण हो चुका है। विगत वर्ष की तुलना में बड़े बांधों में 13.99 और मध्यम में 6.48 प्रतिशत अधिक जल संग्रहण हुआ है।

19 बांधों में 100 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। इसमें तीन बड़े और 16 मध्यम श्रेणी के शामिल हैं। वहीं, 10 बांधों में 90 प्रतिशत से अधिक जलभराव हो हुआ है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, विगत वर्ष अब तक की स्थिति में बड़े बांधों में 76.12 और मध्यम में 87.13 प्रतिशत जल संग्रहण हुआ था, जबकि वर्तमान में क्रमश: 90.11 व 93.61 प्रतिशत है।