छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर पर पत्नी से करोड़ों रुपये और कार मांगने का आरोप, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे के खिलाफ उनकी पत्नी पूजा बंजारे ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। रायपुर के महिला थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष शादी के तुरंत बाद से ही लग्जरी कार और दो से तीन करोड़ रुपये की भारी रकम मायके से लाने का लगातार दबाव बना रहा था। मांग पूरी न होने पर उनके साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता की गई। पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर पति और अन्य ससुरालियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रायपुर के आरंग क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भानसोज निवासी पूजा बंजारे का विवाह जुलाई 2024 में धमतरी के जोधापुर वार्ड निवासी मनोज बंजारे से सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था। पीड़िता का कहना है कि विवाह के समय उनके परिजनों ने सोने के जेवरात और तमाम आवश्यक घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिए थे। इसके बावजूद विवाह के दूसरे दिन से ही सास ललिता बंजारे, ससुर कोमल सिंह और देवर-ननद द्वारा कम दहेज को लेकर ताने मारे जाने लगे। उनका तर्क था कि मनोज डिप्टी कलेक्टर हैं, यदि किसी अन्य रसूखदार परिवार में शादी होती तो करोड़ों रुपये और लग्जरी गाड़ी मिलती।