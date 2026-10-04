छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का छात्र हित में बड़ा फैसला, अब साठ दिनों में डुप्लीकेट अंकसूची और माइग्रेशन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल(माशिमं) की 10वीं- 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब माशिमं को 60 दिन के भीतर परीक्षार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका की फोटोकापी देनी पड़ेगी। दरअसल, माशिमं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में लाया गया है।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की पहल पर नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं। अब जरूरी दस्तावेजों के लिए विद्यार्थियों को माशिमं कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज उपलब्ध होना जरूरी होता है। कई बार देरी होने से दिक्कत होती है। ऐसे में विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए नियम में बदलाव किया गया है।