छत्तीसगढ़ में बीएड की दो हजार और डीएलएड की छह सौ सीटों पर प्रवेश, पांच नवंबर से काउंसलिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी ने सत्र 2026-27 के लिए बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में खाली पड़ी सीटों को भरने हेतु तीसरे और अंतिम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। जिन अभ्यर्थियों का चयन अभी तक शुरुआती चरणों में नहीं हो पाया है या जो प्रवेश से वंचित रह गए थे, उनके लिए यह अपने भविष्य को आकार देने का आखिरी और सुनहरा अवसर साबित होने वाला है।

आधिकारिक घोषणा के अनुसार, एससीईआरटी द्वारा तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन और कॉलेज विकल्प भरने की प्रक्रिया आगामी पांच नवंबर 2026 से शुरू की जाएगी। जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, वे दस नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे और अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों का विकल्प भर सकेंगे।

दो चरणों की प्रक्रिया हुई पूरी प्रदेशभर के विभिन्न कॉलेजों में दो चरणों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अभी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त पड़ी हैं। आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में बीएड की लगभग दो हजार और डीएलएड की करीब छह सौ सीटें खाली हैं। इन रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए यह विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नए पंजीयन कराने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ वे पुराने अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहले पंजीयन तो कराया था लेकिन किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाए या अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया था। छह आवंटन सूचियों के माध्यम से होगा सीटों का आवंटन इस तीसरे और अंतिम चरण के दौरान कुल छह आवंटन सूचियां जारी की जाएंगी, जिनके जरिए रिक्त सीटों को भरने की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से संपन्न होगी। नियमों के अनुसार, इस चरण में सीट आवंटित होने के बाद संबंधित छात्र-छात्रा के लिए प्रवेश लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी सीट मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लेता है, तो उसे आगे की काउंसलिंग प्रक्रियाओं से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा।