छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक साथ किए 10 हजार से अधिक राशन कार्ड रद्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 हजार से अधिक राशन कार्ड रद कर दिए हैं। जांच में सामने आया कि कई कार्ड धारियों के बैंक खातों में लाखों रुपये के संदिग्ध लेनदेन हो रहे थे। इन खातों का उपयोग ठगी और सट्टे के पैसों के लेनदेन के लिए किया जा रहा था। रायपुर में 2,102, बिलासपुर में 856, दुर्ग में 2,310, सरगुजा में 309, बस्तर में 196 बैंक खातों में लाखों रुपये के संदिग्ध लेनदेन सामने आए हैं।

प्रदेश भर में इसकी कुल संख्या 9,422 प्रदेश भर में इसकी कुल संख्या 9,422 बताई जा रही है। इन बैंक खातों में वार्षिक छह लाख से अधिक का लेनदेन हुआ है। इनमें से अधिकांश मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। विभागीय जांच में यह भी पाया गया कि कई लाभार्थियों की ई-केवाइसी और बैंक विवरण उनकी वास्तविक आय से मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे खाता धारियों की आय गरीबी रेखा के मानक से अधिक पाई गई। इसी आधार पर इन सभी का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है।