छत्तीसगढ़ में मंत्रालय संवर्ग के छह अनुभाग अधिकारी किए गए इधर से उधर, जानिए पूरी डिटेल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय संवर्ग में फेरबदल किया है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के तहत मंत्रालय संवर्ग के छह अनुभाग अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदलते हुए उन्हें नवीन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके साथ ही पूर्व में जारी कुछ पदस्थापना आदेशों में आवश्यक संशोधन भी किया गया है। राज्य शासन ने यह बदलाव प्रशासनिक कसावट और विभिन्न विभागों में कार्य संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से किया है। राजपाल बघेल का आदेश संशोधित, खनिज विभाग में अंसारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 29 सितंबर को जारी किए गए एक पूर्व पदस्थापना आदेश में संशोधन किया गया है। इसके तहत अनुभाग अधिकारी राजपाल बघेल की खनिज साधन विभाग में की गई पदस्थापना को संशोधित करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के अनुभाग-10 में पदस्थ किया गया है। वहीं दूसरी ओर, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) में पदस्थ अनुभाग अधिकारी मुश्ताक अली अंसारी को स्थानांतरित कर अब खनिज विभाग का दायित्व सौंपा गया है।