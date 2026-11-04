पोर्टल में एचओडी अनुशंसा से बनेगा ई- हेल्थ कार्ड, फिर छत्तीसगढ़ में सरकारी मुलाजिमों का इलाज कैशलेस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का रास्ता तैयार हो रहा है। राज्य शासन ने व्यवस्था के संचालन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार पहले इस सेवा के लिए पोर्टल बनाया जाएगा , फिर विभागों के एचओडी की अनुशंसा से ई-हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। इसी कार्ड के सहारे कैशलेस इलाज की व्यवस्था आगे बढ़ेगी।

27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण, सुगम और बिना किसी आर्थिक बाधा के स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

ई-हेल्थ कार्ड होगा अनिवार्य इस निशुल्क और कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अंतर्गत आने वाले पात्र शासकीय सेवकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में ई-हेल्थ कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है। कर्मचारी की आईडी से होगा सत्यापन कर्मचारियों की पात्रता का सत्यापन उनकी कर्मचारी आईडी के माध्यम से किया जाएगा, जबकि आश्रित परिवार के सदस्यों का सत्यापन अन्य जरूरी पहचान दस्तावेजों के आधार पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से एक विशेष लाभार्थी पहचान प्रणाली विकसित की जा रही है।